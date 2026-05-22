Türkiye tarihinde bir ilk! Şimdi ne olacak? Gözler Özel ve Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarda

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararı çıktı. İstinaf mahkemesinin aldığı karar, sadece "dava sonuç değil, süreç odaklı" diyen Özel ve yönetiminin görevine son verilmesini değil, son üç yılda yapılan bütün kurultay kararlarının da geçersiz olması sonucunu doğurdu.

ÖZEL'DEN 'DİRENME' KARARI

Kararı "siyasi darbe" olarak nitelendiren Özel yönetimi, sonuna kadar direnme, partiyi terk etmeme ve muhalefetle birlikte toplumsal tepkiyi büyütme kararı aldı.

Genel Merkez'de "direniş" söylemi öne çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ise "partinin bölünmesine izin verilmeyeceği" mesajları geldi.

Özgür Özel yönetimi hukuki ve siyasi mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.

BİR İLK OLARAK TARİHE GEÇTİ

Ancak ilk kez bir siyasi parti yönetimi "mutlak butlan" kararıyla düşürüldüğü için, önümüzdeki süreç CHP açısından birçok bilinmezi ve tartışmalı başlıkları da içinde barındırıyor.

Kararın ardından gözler şimdi üç başlığa çevrildi: Kılıçdaroğlu yönetimi nasıl geri dönecek? Özgür Özel yönetimi hangi yolları zorlayacak? CHP içinde yeni bir ayrışma yaşanacak mı?

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; kararla birlikte, 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'da seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönemin Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine dönüş yolu açıldı.

Kararla, sadece Özgür Özel yönetimi değil, 38. Kurultay sonrası yapılan olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve parti programındaki düzenlemelerin de "yok hükmünde" sayıldı.

Örneğin, parti tüzüğüne göre kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi yeni yapılanmalar, yeni parti programı da yok hükmünde sayıldı.

PARTİ İÇİ DENGELER NASIL ETKİLENEBİLİR?

Kararla, göreve iade edilen 37. Kurultay'da seçilen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) dahil partinin tüm kademelerinde, geçen süreçte dengeler büyük ölçüde değişti.

Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bazı isimler, Özel yönetiminde de yer alıyor veya 38. Olağan Kurultay'da "değişim" cephesinde yer aldı.

O dönemdeki PM ve YDK üyeleri arasında belediye başkanı seçilen; partiden istifa eden ya da Meclis Grup Başkanvekilliği, Meclis Başkanlık Divanı üyesi olan isimler de bulunuyor.

Parti kulislerinde, PM ve delege dengesi nedeniyle Kılıçdaroğlu işbaşına gelse bile her konuda istediği kararı almasının kolay olmayacağı yorumları yapılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ NE YAPACAK?

CHP MYK'sında alınan ilk siyasi karar, "kararı tanımama ve mücadeleyi sürdürme" yönünde oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü MYK toplantısı sonrasındaki yaptığı açıklamada, karara karşı Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptıklarını, bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Özel yönetiminin gerçekleştirdiği iki olağanüstü kurultay ile 39. Olağan Kurultay'ı geçerli sayan YSK'nın kararı da bu anlamda atılacak adımlar konusunda belirleyici olacak.

İstinaf kararıyla partinin başına geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebine şimdilik yanıt vermeme kararı alan Özel ve yönetimi, partiyi terk etmemenin ve toplumsal tepkiyi yükseltmenin yanısıra tüm hukuki yolları denemeyi planlıyor.

CHP kulislerinde, bir süredir, partinin bölünme ihtimalinden söz ediliyor ve Özel yönetiminin, temyiz dahil hukuki süreçlerin uzun olması nedeniyle seçimleri de dikkate alarak, "yedek partiyle" yola devam edeceği konuşuluyordu.

Ancak Özel, bu seçeneğin "parti kapatma davası" nedeniyle yedekte tutulduğunu belirterek, "Ev sahibiyiz, Kiracılar gider ev sahipleri kalır" açıklamasıyla, yeni bir parti yerine CHP'de mücadele mesajı verdi.

İstinaf mahkemesinin tedbir kararı nedeniyle, temyiz sürecinin hemen sonuçlanmayacağı, hatta seçime kadar da bir karar çıkmayacağı yorumları yapılıyor.

Böyle bir durumda Özel ve kendisine destek verenlerin seçimler öncesinde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmak için "yedek parti" seçeneğini devreye sokması ihtimal dışında görülmüyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GÜNDEME GELİR Mİ?

Mahkeme kayyum yerine mutlak butlan kararı verdiği için Kılıçdaroğlu'nun, partiyi hemen bir olağanüstü kurultaya götürme zorunluluğu bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı kaynaklar, partinin başına döndükten sonra, sonbahara doğru, mahalle ve ilçelerden başlayarak olağan kurultay takviminin işletilmesinin güçlü olasılık olduğunu söylüyor.

Kılıçdaroğlu ile göreve dönecek olan PM ve delege yapısını da dikkate alarak Özgür Özel yönetiminin "olağanüstü kurultay" seçeneğini gündeme taşıması bekleniyor.

CHP tüzüğüne göre, Genel Başkan, PM veya delegelerin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor.

PM'de dengeler henüz net değil ve her iki taraf da kendilerine yakın isimlerin çoğunlukta olduğunu savunuyor ve buradan bir karar çıkarmanın kolay olmayacağı belirtiliyor.

Genel merkez yönetiminin olağanüstü kurultay için delege imzasıyla olağanüstü kurultayı zorlaması güçlü seçenek olarak görülüyor.

KILIÇDAROĞLU NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

"Kayyum olmam" diyen Kılıçdaroğlu'nun, partinin bölünmemesi için önce Özel yönetimiyle uzlaşma arayacağı, ancak hemen bir olağanüstü kurultay planlamadığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, "CHP'nin bölünmesine izin vermez, ama hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük olanlara 'aklan da gel' diyebilir" görüşünü dile getiriyorlar.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyorlar:

"Bu kararın hukuki sonuçları var. Önceki PM üyelerine şu anda görev veriliyor. İsterlerse bunların arasında 'yeni yönetimle çalışmak istemiyorum' diyenler istifa edebilirler. Ama parti yönetimi yoluna devam eder. Bir kongre süreci işletilir. Mahalle delegelerinden başlayarak olağan kongre takvimini Kemal Bey yürütür. İl ve ilçe örgütlerini görevden alma gibi bir yaklaşım konuşulmuyor."

'DİSİPLİN SÜRECİ' BAŞLAYABİLİR Mİ?

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de yeni yönetimin "disiplin mekanizmasını" işletip işletmeyeceği.

Kılıçdaroğlu cephesinde, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan tutuklu ve tutuksuz yargılanan belediye başkanları parti yöneticileri veya milletvekilleri hakkında, "üyeliğin askıya alınması" ve disiplin sürecinin başlatılmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Bu çerçevede, Ekrem İmamoğlu dahil bazı isimler için "ihraç değil ama üyeliği askıya alma" formülünün işletilebileceği yorumları yapılıyor.

Ancak bu konuda hızlı bir adım beklenmiyor. Gerekçe olarak da Yüksek Disiplin Kurulu ve PM'de iki kesime destek verenler yönünden kritik bir denge olması gösteriliyor.

MUHALEFET NASIL TUTUM ALDI?

Muhalefet partilerinin tamamına yakını kararı doğrudan CHP'nin iç meselesi olarak değil, "demokratik siyaset alanına müdahale" olarak değerlendirdi ve Özel yönetimine destek verdi. Özel, muhalefetin CHP'ye değil "demokrasi zeminine sahip çıktığına" dikkat çekti.

En dikkat çekici açıklama ise Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

CHP yönetimininin "yargı kararını tanımıyoruz" yaklaşımının doğru olmadığını, Kılıçdaroğlu'na yapılan haksızlığın mahkeme kararıyla kabul edildiğini belirterek, "Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" açıklaması yaptı.

Çözüm süreci nedeniyle sık sık "iç cephenin güçlendirilmesi" çağrısı yapan Bahçeli'nin bu açıklaması, karardan memnuniyetsizliğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: BBC | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır