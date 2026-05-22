Bursa’daki sıra dışı "gergedan boynuz"lu koç görenleri şaşırtıyor

Eskişehir’in Çifteler ilçesinden Bursa’ya getirilen ve burnunun üzerindeki üçüncü boynuzuyla "gergedan"ı andıran koç, kurban pazarında görenleri hayrete düşürüyor.Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan 70 bin metrekare alan üzerine kurulu Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi, Kurban Bayramı öncesi hareketli günlerini yaşıyor.

Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan 70 bin metrekare alan üzerine kurulu Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi, Kurban Bayramı öncesi hareketli günlerini yaşıyor. Her bütçeye uygun kurbanlığın yer aldığı pazarda, cüsseli ve yüksek fiyatlı hayvanların yanı sıra "gergedan boynuzlu" olarak adlandırılan koç, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çifteler ilçesinden Bursa’ya gelen 20 yaşındaki besici Emrullah Köksal, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ve birkaç yıldır Bursa’daki pazarda satış yaptıklarını söyledi. Pazara yaklaşık 350 küçükbaş hayvanla geldiklerini ve 3 kotrada hizmet verdiklerini anlatan Köksal, satışların hareketli başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"HOCALARIMIZA SORDUK, KURBAN OLMASINDA SAKINCA YOK"

Kurbanlıklar arasındaki bir koçun, burnunun üzerindeki ekstra boynuzuyla diğerlerinden ayrıldığını belirten Köksal, şöyle konuştu:
"Üç boynuzlu bir koçumuz var, Allah böyle yaratmış. Pazara getirmeden önce din görevlileriyle irtibata geçtik ve bu durumun kurban edilmesine engel olup olmadığını sorduk. Hocalarımız, hayvanın sağlığına ve kurban vasfına bir zararı olmadığını, kurban olabileceğini söylediler. Geçen yıl da dört boynuzlu bir koç getirmiştik ve ona ’geyik’ demiştik. Bu yılki üç boynuzlu koçumuza ise ’gergedan’ adını verdik. Burnunun üzerindeki boynuz ilk aldığımızda bir karış uzunluğundaydı, buraya getirmeden önce biraz kısalttık. Görenler şaşırıyor ve dikkatle inceliyor."

37 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Sıra dışı koçu 37 bin liradan satışa sunduklarını ifade eden Köksal, pazardaki genel fiyatlar hakkında da bilgi verdi. Köksal, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 30 bin ile 45 bin lira arasında değiştiğini aktararak, "30 bin lira olan hayvanlarımız ortalama 40-50 kilogram geliyor. Kısa süre önce 42 bin liraya satışını yaptığımız bir koçumuz ise 100 kilogramın üzerindeydi." dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
