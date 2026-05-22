Erken seçim için Fatih Altaylı tarih verdi: "AK Parti uğuruna inanıyor"

CHP kurultayı için verilen mutlak butlan kararı sonrası kulisler 'erken seçim' iddialarıyla daha da hareketlendi. Gazeteci Fatih Altaylı ise seçim için tarih verirken; "AK Parti bunun uğuruna inanıyor" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP kongresiyle ilgili mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararını değerlendirirken kulislerde konuşulan erken seçim iddialarına da değindi. Altaylı, 45 gün içinde seçim ihtimalini düşük gördüğünü belirtirken, en erken sonbahar aylarına işaret etti.

“KASIM AYI AK PARTİ İÇİN FARKLI”

Gündemdeki erken seçim tartışmalarına ilişkin YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, kısa vadede bir seçim beklemediğini söyledi. Kulislerde “45 gün içinde seçime gidileceği” yönünde iddialar dolaştığını aktaran Altaylı, bu senaryoya sıcak bakmadığını ifade etti.

Altaylı, “45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum. Gidebilir mi? Gidebilir. En erken Kasım ayında gider. Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kasım ayının siyasi açıdan iktidar açısından özel bir anlam taşıdığını savunan Altaylı, AK Parti’nin geçmiş seçim deneyimlerinden kaynaklı böyle bir yaklaşımı olabileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ KASIM SEÇİMLERİNİN UĞURUNA İNANIYOR"

Altaylı, "45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum. Gidebilir mi seçime? Gidebilir. En erken Kasım ayında gider. Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum. Bir de AK Parti Kasım seçimlerinin uğuruna inanıyor. Yani AK Parti'nin böyle inançları olduğunu ben biliyorum. Çünkü Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı çıktı onlara. Kasım seçimlerini ise hep kazandılar" ifadelerini kullandı.

NEDEN KASIM AYI?

Seçim dönemine ilişkin sosyoekonomik değerlendirmelerde de bulunan Altaylı, sonbahar aylarında vatandaşların ekonomik yükünün görece daha hafif hissedildiğini söyledi.

Altaylı, “Yaz sonrası dönemde insanların giderleri azalıyor. Isınma masrafları henüz başlamıyor, ekonomik sıkışmışlık biraz daha az hissediliyor. Böyle dönemlerde seçime gitmeyi tercih edebilirler” değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU BU PARTİYİ GERİ VERMEZ"

CHP'deki süreçle erken seçim ihtimalini birlikte değerlendiren Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa sürede partiyi bırakmayacağını da öne sürdü.

Altaylı, “Kılıçdaroğlu bu 45 gün içerisinde bu partiyi geri vermez. Vermemek için her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA HIZLANABİLİR"

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Altaylı, kısa vadede seçim yerine anayasa çalışmalarının gündeme gelebileceğini belirterek, “Yeni bir anayasa için çalışmalar başlayabilir” dedi.

