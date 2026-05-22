Bayram süresince Erzincan’da bin 720 kolluk personeli görev yapacak

Erzincan Valiliği, Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil süresince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram süresince güvenlik, sağlık, ulaşım ve denetim hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinden günlük 143 ekip ve toplam 1720 kolluk personeli görev yapacak. Ayrıca 5 drone ekibi de bayram boyunca denetim ve güvenlik çalışmalarına destek verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1572 sağlık personeli, 38 ambulans ve 9 evde sağlık hizmet aracıyla kesintisiz sağlık hizmeti sunulacağı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olacağı belirtilen açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ise vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verilmesi amacıyla günlük 23 personelin görev yapacağı ifade edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 20 gıda kontrol görevlisi, 21 veteriner hekim ve 9 veteriner sağlık teknikerinden oluşan toplam 50 personelin bayram süresince görev yapacağı aktarıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 6 kişilik ekibin ise fahiş fiyat, tarife ve etiket denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, telefon, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinde yaşanabilecek arıza ve kesintilere karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
İl Müftülüğü tarafından da kentteki kesimhanelerde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla 8 din görevlisinin görevlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

