Anneler Günü'ne özel Philips indirimleri bugün bitiyor!

Bir ürün düşünün; hem günlük rutininize hız katsın hem de sunduğu pratiklikle "iyi ki almışım" dedirtsin. Sizin için listelediğimiz indirimli Philips ürünleri de tam olarak böyle; sabahları size zaman kazandıran gelişmiş kişisel bakım ürünleri, evinizin havasını değiştiren akıllı aydınlatma çözümlerine ya da mutfakta çalışırken ergonomik bir kullanım sunan elektronik cihazlara... İşte, Anneler Günü indirimlerinde kaçırmamanız gereken Philips ürünleri!

1. Yüz, saç ve vücutta ıslak ve kuru kullanım: Philips All-in-One Trimmer 5000 Series 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu çok amaçlı tüy bakım aletinden gerçekten çok etkilendim. En önemli noktalarda gerçekten başarılı: performans, çok yönlülük ve fiyat-performans oranı. Şiddetle tavsiye ederim."

"Tüm kesme başlıklarını denedim ve hepsi çok iyi çalıştı. Saç kesimi için sıfır ayarını (taraksız) kullanıyorum ve gerçekten kafa derisine çok yakın, hızlı ve şaşırtıcı derecede az gürültüyle kesim yapıyor. Daha sonra vücut kıllarını almak için yeşil başlığı kullandım ve o da mükemmel çalıştı, ilk geçişte kesim çok yakındı. Bir diğer olumlu nokta ise cihazın %100 su geçirmez olması, duşta sorunsuz kullandım. Mükemmel ürün, verimli ve pratik. Şiddetle tavsiye ederim!"

2. Hem soğuk hem sıcak 20 farklı kahve seçeneği: Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP5547/90) ve Philips Espresso Makinesi Kahve Yağı Çözücü Tablet (CA6704/10)

Kullanıcılar ne diyor?

“Cihazı yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Bundan önce 3300 serisi kullanmıştım. Fonksiyon olarak her seri birbirine benzer kahveler üretiyor. Espresso bazlı tüm içecekleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Sütlü kahve sevenler içinse LatteGo eklentisi şahane! Biz americano ve uzun çekim espresso (lungo) içiyoruz. Kahve çekirdeğine göre tat tabi ki değişiyor. Fakat ürünün bakımı kolay, temizliği pratik. İçindeki mekanizmayı arada bir kontrol edip yağlamakta fayda var.”

“Tam fiyat performans ürünü. Her çeşit kahveyi yapabilirsiniz. Üst modellere gerek yok eğer manuel bir kaç tıklamaya razıysanız.”

3. Çok satanlarda birinci sırada: Philips Lumea 9900 Serisi BRI950/02 Epilasyon Cihazı Vücut ve Yüz için 2 Başlık, Çanta

Kullanıcılar ne diyor?

“Kasım ayından beri kullanıyorum. Daha önce lazere gitmiştim, tekrar çıkan tüylerim için almıştım ürünü. Bazı bölgelerde 1 atımda tamamen tüyleri yok etti, diğerlerinde de çok iyi bir gelişim gösterdi. Kendi uygulaması ile telefondan çok rahat takip edebiliyorum. Ayrıca 5 şiddette atışı var ve 5.si bile çok acıtmıyor. Tek negatif yorumum kablosuz olmasının bir işe yaramıyor oluşu. Kablosuzken çok uzun süre dayanmıyor ve response süresi yavaşlıyor gibi geldi bana.”

“İşe yarayacağına emin olmadan sadece Philips kalitesine güvenerek aldım. Hala düşünen varsa düşünmesin hemen alsın derim. 3 kez uyguladım, neredeyse tüyler artık hiç görünmüyor, çok geç çıkıyor gerçekten işe yaradı. Ama sabredin ilk kullanımda mucize beklemeyin.”

4. Üstün plak temizliği ve uzun pil ömrü: Philips Sonicare 2100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Kullanıcılar ne diyor?

“Diş hekimim sonik bir diş fırçasına geçmemi önerdi. Bu yüzden, iyi tavsiyeler ve uygun fiyat nedeniyle bu fırçayı aldım. İki haftadır kullanıyorum ve çok memnunum. Geleneksel elektrikli diş fırçalarına göre dişlerimi çok daha az acıtıyor. Ayrıca, küçük, yuvarlak başlıktan kurtulmak istiyordum. Uzun başlığı gerçekten çok beğendim.”

“Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve şarj etmeme gerek kalmadı. Dişlerinize ve diş etlerinize karşı çok nazik ama işini de yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

5. Süpürme ve paspas bir arada: Philips HomeRun 5000 Serisi Robot Elektrikli Süpürge

Kullanıcılar ne diyor?

“Çekim gücü gayet iyi, yerde gözle görünmeyen tozu bile topladığına eminim. Paspas özelliğini de sevdim, özellikle mutfakta çok işe yarıyor. Harita çıkarması hızlı ve odaları gayet mantıklı bölüyor kendi kendine, telefondan yönlendirmesi de çok pratik. İstasyona dönüp kendi kendine tozu boşaltması inanılmaz bir rahatlık, neredeyse hiç uğraşmıyorum. 70 günde bir toz haznesinin değiştirilmesi öneriliyor ama ne kadar sürede dolacağını ben de merakla izliyor olacağım. Gürültüsü en yüksek güçteyken bile rahatsız etmeyecek seviyede, ben evdeyken çalıştırıyorum genelde zaten. Genel olarak performansından çok memnun kaldım, iyi ki almışım.”

“Evi bu kadar iyi temizleyen bir robot beklemiyordum açıkçası. Haritalamayı çok hızlı yaptı, odaları tek tek otomatik ayırması da işimi kolaylaştırdı. Süpürürken silmesi büyük rahatlık. Özellikle sabah işe giderken çalıştırıyorum eve geldiğimde her yer tertemiz oluyor. Emiş gücü gerçekten yüksek. Uygulaması da anlaşılır, temizlik bölgelerini ayarlamak kolay. Pil süresi uzun, benim evi tek seferde rahat bitiriyor. 4 farklı modu olduğu için ev süpürmeyi çok sessiz bir şekilde de yapabiliyorum. Şimdilik memnunum, tam olması gerektiği gibi bir robot süpürge diyebilirim.”

6. Evinizin atmosferini anında değiştiren: Philips myLiving Pongee Tavan/Duvar 4'lü Beyaz Spot Lamba [Enerji Sınıfı A]

Kullanıcılar ne diyor?

“Bayıldım! Philips daha pahalı bir marka olsa da sunduğu güvenlik ve kalite nedeniyle benim için her zaman ilk tercihim olan aydınlatma markası olmaya devam ediyor: lambalarınızı sürekli değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle bu modeli, odanın her yerine eşit ışık dağılımı sağlayan dört adet tamamen ayarlanabilir spot ışığı nedeniyle çok beğendim. Yuvarlak tasarımı mekana sadelik ve modernlik katıyor.”

“Parlaklığı beğendim. Ayrıca Hue GU10 ile de uyumlu. Bu tür bir yapılandırma çok ekonomik oldu.”

7. Isı koruma teknolojisi ve güçlü performans: Philips Saç Kurutma Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben baya emektar bir fön makinesinden geçtiğim için bende f35 uçak kullanıyormuşum hissi yarattı diyebilirim. Çok beğendim. İyonik bakım ne olabilir ki en fazla reklam işi filan diyordum ki kullandıktan sonra anladım. Bir önceki makinede 8 saatte düzlüğü geçen ve keçe gibi olan saçlarım ertesi gün olmasına rağmen parlak ve düz olarak yoluna devam ediyor."

“Philips saç kurutma makinesi ısı koruma teknolojisi sayesinde saçı yakmıyor ve güzel kurutuyor. Beyaz rengi saf ve güzel. Emsallerine göre daha kaliteli.”

8. 30 saniyede kullanıma hazır: Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici

Kullanıcılar ne diyor?

“Kışın çok fazla gömlek giymiyoruz, spor giyinen bir aileyiz ütüye ihtiyacımız olduğu zaman her şeyimizi bu ürünle halledebiliyoruz. Biriktirip ütü yapmadığımız için sabah çıkmadan giyeceklerimizi hızlıca düzleştiriyoruz.”

“Sıcaklığı ve buharı iyi gömleği, tişörtü yeteri kadar düzleştiriyor. Bence sadece işim bitince yavaş soğuması biraz sıkıntı ama kendi çantası var zaten bunun için. O da sorun olmaktan çıkıyor.”

9. Su geçirmez 1000 metre menziliyle: Philips SFL8168/93 Şarj Edilebilir LED El Feneri

Kullanıcılar ne diyor?

“Şarjı uzun gidiyor. Şık ve küçük. Aydınlatması oldukça iyi. Tıpkı polisiye filmlerdeki gibi kenarları keskin net bir daire şeklinde aydınlatıyor. Çin mallarıyla kıyaslayarak bunu tercih ettim. Tavsiye ediyorum. C tipi uçla doluyor, pratik. Işığı genişletip daraltabiliyorsunuz da.”

“Öncelikle ürün kaliteli. El feneri hastalığı olan benim gibi biri için de kaçırılmaz bir cihazdı. Ürün kullanım süresi gayet uzun. Aydınlatma yavaş yavaş açıp kapatılabiliyor. Strobe modları farklı olarak mevcut. Başlık üzerinden zoom veya genişletme yapılabiliyor. Örnek verecek olursam tek araba farından daha parlar. Böyle bir üründen anduril sistemi ile üretilmesi güzel olurdu lakin gayet başarılı bir ürün.”

10. Argan yağı seramik kaplama ve soğuk hava fonksiyonlu: Philips 5’i 1 Arada Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Kullanıcılar ne diyor?

“Kendinizin kuaförü oluyorsunuz, saçınıza ne yapmak isterseniz her şey için bir aparatı var ben çok beğendim. Teşekkürler.”

“Almadan önce çok düşündüğümü itiraf edeyim, düzleştirici tarak ve bunun başka markası ile arada kalmıştım fakat kesinlikle yanımdan ayırmayacağım bir ürün oldu. Saçlarım genelde dalgalı ve düzleştirmesi zor olabiliyordu. Şimdi tarakla banyodan çıkınca hızlı bir şekilde düzgün oluyor. Şekillendirmeyi denemek için kullandım o da iyi duruyor.”

Bu içerik 8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.