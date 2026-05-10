Jandarmadan şehit annelerine anneler gününde anlamlı ziyaret

Gaziantep’te jandarma ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında şehit anneleri ve eşlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Jandarma personeli, ziyaret ettikleri şehit ailelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit aileleri kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu özel günde yapılan ziyaretlerde, şehitlerimizin fedakarlıklarının milletimizin bağımsızlığı ve birliği için taşıdığı önem bir kez daha vurgulanmıştır. Şehit anneleri ve eşleriyle yapılan samimi sohbetlerde, devletimizin ve milletimizin her zaman yanlarında olduğu ifade edilmiştir. Annelerimiz; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, hayatını çocuklarının geleceği için harcayan en değerli varlıklarımızdır. Onların fedakârlıkları, toplumumuzun en sağlam temellerinden birini oluşturmaktadır. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı olarak; başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

