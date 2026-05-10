Pakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Pakistan’ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu’da karakola bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Polis yetkilisi Zahid Khan, karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Polis yetkilisi Sajjad Khan ise, can kaybının artabileceği açıklayarak, çatışmanın devam ettiğini ve hasarın boyutunun ancak operasyon bittiğinde anlaşılabileceğini belirtti.

Pakistan basını, patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu ifade ederek, saldırıda insansız hava araçları da kullandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

