HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış

Sabah saatlerinde Gaziantep'te panik dolu dakikalar yaşandı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan bir kişi eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rehine yara almadan kurtarıldı.

Gaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış

Gaziantep’te cezaevinden çıkan bir şahsın eşini rehin alması mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı.

Gaziantep te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış 2

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın ise yara almadan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktuİsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu
Pakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralıPakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep rehine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.