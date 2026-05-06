Evde, ofiste veya kampta: Hava kompresörünün fiyatı düştü

Klavye aralarındaki tozları temizlemekten kamp ateşini harlamaya, ofis masanızı temizlemekten şişme ekipmanları saniyeler içinde hazır hale getirmeye kadar her işe koşan bir cihazın olduğunu hayal edin. JUFINX X117, kompakt yapısı ve devasa gücüyle hantal ekipmanlarla uğraşmaya son veriyor. Şimdi indirime ek olarak Prime üyelerine özel sepette uygulanan P150 koduyla ürünü avantajlı fiyatla alabilirsiniz.

Hem hafif hem güçlü: JUFINX Şarjlı Hava Kompresörü

JUFINX Şarjlı Hava Kompresörü, maksimum 150.000 RPM hıza ulaşan gelişmiş fırçasız motoru ve 52 m/s hava akış hızıyla en zorlu tozları bile saniyeler içinde temizleme imkanı sunuyor. Farklı temizlik ihtiyaçlarınız için üç kademeli ayarlanabilir hız seçeneği olan ürün, beraberinde gelen 4 farklı başlık ve 2 özel temizleme fırçası sayesinde bilgisayardan ofis masasına, araba içinden dış mekan ekipmanlarına kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Sadece 0,2 kg ağırlığında ve 14,5 cm uzunluğunda olan ultra hafif tasarımıyla her yere kolayca taşınabilen cihaz, şarj edilebilir pili ve Type-C şarj desteğiyle kesintisiz kullanım konforu vaat ediyor. Ayrıca kamp ateşlerini harlamak veya deniz yatağı gibi ekipmanları şişirmek için de ideal bir çözüm olan üfleyici, 2 yıl garanti desteğine de sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güçlü bir ürün. Şarjı bu güce göre uzun gidiyor. 3 hız ayarı var kademeleri arasında fark çok ama turbo modda muazzam güçlü üflüyor. Rahat 5 metre ötedeki avizeyi bile sallandırdı. Düşünmeden alın."

"Arkadaşlar bu fiyat bandında ne alabilirim diyorsanız dogru yerdesiniz. Ben de sizin gibiydim hatta 3 tane bu fiyatlardan farkli urun sipariş ettim. Bu urun hepsini exer geçer. Hem onlardan daha taşınabilir hem daha güçlü hem de malzeme kalitesi cok daha yuksek. Bilinmesi gereken birsey, diğerlerinde düğmeye basınca çalışır bir kere daha basınca kapanır. Bunda düğmeye basılı tuttuğunuz sürece calisiyor. Bu bazıları icin arti bazıları icin eksi bir özellik. Özetle ürün bu paralara alabileceğiniz en yüksek üfleme gücüne sahip urun olabilir."

Bu içerik 6 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.