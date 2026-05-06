2 kardeşin ölümünde ilk sonuç: Odada zehirli sinir gazı tespit edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşle ilgili yürütülen soruşturmada 'toksikolojik ve histopatolojik' inceleme sürerken kaldıkları odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı tespit edildi. Çocukların ölmesine, kaldıkları oda içerisinde tahıl koymak için ahşaptan yapılan bölmeden sızan bu gazın sebep olduğu üzerinde duruluyor.

Mersin'deki olay, önceki gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA

Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile annenin yoğun bakımda, babanın ise gözleme alınarak tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise dün Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verildi.

BÖCEK İLACI OLARAK DA KULLANILAN SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi.

Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi.

Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metre karelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Karantinaya alınan evde AFAD ekipleri çalışmalarını bugünde sürdürdüğü, aynı zamanda otopsi sonrasından alınan örneklerden gelecek 'toksikolojik ve histopatolojik' sonuçlarında beklendiği bildirildi.
Kaynak: İHA

