Her türlü zemine uyum sağlayan Salomon Alphaglide ayakkabı indirimde

Doğada vakit geçirmeyi sevenlerden gün boyu hareket halinde olanlara, ayağınızdaki konfor ve güvenin yerini hiçbir şey tutamaz. Salomon Alphaglide da engebeli yollardan çamurlu patikalara kadar her zeminde sunduğu üstün tutuş gücüyle adımlarınızı daha özgür atmanızı sağlıyor. Şu an indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunan ayakkabıyı incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Salomon indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Salomon Alphaglide Koşu Ayakkabısı

Fuze Foam orta taban teknolojisi sayesinde yumuşak bir basış hissi yaşatan Salomon Alphaglide, SensiFit™ yapısıyla ayağı orta tabandan bağcıklara kadar sararak kişiselleştirilmiş ve güvenli bir uyum yaratıyor. All Terrain Contagrip® dış tabanın ve özel balık sırtı pabuç tasarımının çamurlu veya kaygan yüzeylerdeki üstün çekiş gücü yere sağlam basmanıza yardımcı olurken ayakkabının üst kısmında kullanılan partikül önleyici file saya, toz ve çakılların iç kısma girmesini önlüyor. OrthoLite® iç tabanıyla da nefes alabilirliği ve dayanıklılığı artıran Alphaglide, en uzun patika maceralarınızda bile ayağınızın konforunu en üst seviyede tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ayakkabılar inanılmaz derecede rahat ve hafif. Bu yaz iki dağ gezisinde kullandım ve gerçekten çok etkilendim! Trekkinge uygun bir tabanları var ve neredeyse hiç hissetmiyorsunuz, ayrıca kumaşı da hafif, bu da onları yaz için mükemmel kılıyor. Görünümünü de beğendim; tipik yürüyüş botlarından çok spor ayakkabıya benziyorlar. Şiddetle tavsiye ederim!"

"Bunlar benim en rahat ayakkabılarım. Harika destek ve tam beden uyumu. Özellikle ayak kemeri desteğine ihtiyaç duyanlar için mükemmel. Tarzını ve rengini çok seviyorum, her şeyle uyumlu. Çok kaliteli oldukları için parasına değer. Yatırıma değer."

Bu içerik 6 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.