Hamile kadının şüpheli ölümü! Mesajlar balkondan düştükten sonra atılmış

Gaziantep'te 2 aylık hamileyken şüpheli şekilde yüksekten düşerek ölen Emel Akbaş Bayhan'ın soruşturmasında verilen takipsizlik kararı, aileyi isyan ettirdi. Olay anında pencerede görülen yabancı silüet ve düşmeden sonra kadının telefonundan atılan mesajlar dikkat çekti.

Ufuk Dağ

Gaziantep'te geçen yılın haziran ayında, henüz iki aylık hamileyken şüpheli bir şekilde pencereden düşerek yaşamını yitiren 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı, acılı aileyi hukuk mücadelesine sevk etti. Kızlarının intihar etmediğini, eşi tarafından itildiğini iddia eden aile; düşme anında pencerede bir kişinin görülmesi ve talihsiz kadının ölümünden yarım saat sonra telefonundan "intihar edeceğine" dair mesajlar gönderilmesi gibi delillerin görmezden gelindiğini belirtti.

ACILI ANNE YARDIM İSTEDİ

Olay 26 Haziran 2025'te yaşandı. Gaziantep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan (38) yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Emel'in intihar ettiğini öne süren eşi Şirin Bayhan cenazeye katılmazken olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Olayla ilgili savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan etti. Anne Muazzez Akbaş "Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku'daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın" dedi.

YARIM SAAT SONRA MESAJ!

Öte yandan polis inceleme raporunda da şok detaylar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre raporda Emel'in saat 06.47'de düştüğü, saat 07.14'te ise Emel'in telefonundan eşi Şirin Bayhan'a mesaj gönderildiği belirlendi.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN MESAJLAR

Whatsapp mesajları olduğuna yer verildi. İkili arasında incelenen telefon kayıtlarında olaydan önceki 16 güne ait bir satır yazışma yokken düşme anından yarım saat sonra Emel'i 'intihar edecekmiş' gibi gösteren yazışmalar olması şok etti.

Ayrıca raporda olay anına ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde Emel'in düşme anından saniyeler sonra pencerede bir kişinin belirdiği inceleme raporunda yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Aile ve avukatları tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde birçok kritik delilin yeterince incelenmediği ileri sürüldü.

Avukat Tayfun Gül, verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Görüntülerle sabit olan düşme anına ilişkin zaman 06.47 olmasına rağmen Emel ve kocası Şirin'in telefonları arasında olaydan sonra Whatsapp yazışmaları tespit ediliyor.

06.47'de düşen biri nasıl 27 dakika sonra saat 07.14'te mesaj atabiliyor? Bu da kocasının delilleri kararttığı ve olayı intihar olarak göstermeye çalıştığını gösteriyor. Devletin kurumlarının yaptığı incelemenin raporları ciddi bir kanıttır. Takipsizlik kararı verenler bunu görmedi mi?" dedi.

