Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'Yıldırım Han' füzesini duyurdu

Türkiye'nin en uzun menzile sahip olan Yıldırım Han füzesi SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Savunma sanayisinde geldiğimiz bu nokta, ülkemizin gücüne güç katmaktadır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

120'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

120'nin üzerinde ülkeden katılımın olduğu fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılıyor.

164 İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

SAHA 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. SAHA 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLE SAHİP YILDIRIM HAN FÜZESİ FUARDA SERGİLENİYOR"

Öte yandan fuarın açılış töreninde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Bakan Güler, savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımların ulaştığı seviyeye dikkat çekti ve "Türkiye'nin en uzun menzile sahip Yıldırım Han füzesi bu fuarda sergileniyor. Savunma sanayisinde geldiğimiz bu nokta, ülkemizin gücüne güç katmaktadır" dedi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fuarda tanıtımı yapılan Yıldırım Han füzesinin teknik özellikleri ise dikkat çekti. Aktarılan bilgilere göre sistem, Mach 9 ile Mach 25 hızları arasında görev yapabiliyor. Sıvı Nitrogen Tetroxide (N2O4) yakıt tipi kullanılan füzenin itki sisteminde ise 4 adet roket itki motoru bulunuyor.

6 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Ayrıca Yıldırım Han füzesinin 6 bin kilometre menzile sahip olduğu da aktarıldı.

