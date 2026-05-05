HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin'de kahreden olay

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Selim ve ablası 7 yaşındaki Azra Tülü'nün hastanede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı. Çocukların hamile olduğu öğrenilen annesi 33 yaşındaki Ebru ve 39 yaşındaki babası Musa Tülü'nün tedavisi sürüyor.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin'de kahreden olay

Kahreden olay Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 3 gün önce memleketine geldi.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 1

GECE RAHATSIZLANDILAR

Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 2

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 3

ÖN OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayatını kaybeden kardeşlerin ön otopsi işlemi yapıldı.

Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 4

EVDE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde ilk incelemeler tamamlandı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatıldı.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 5

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2 çocuğun ölümüne, anne ile babanın yoğun bakıma kaldırılmasına neyin sebep olduğunun otopsi işlemlerinin ardından belirlenmesinin beklendiği bildirildi.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 6

YÜREK YAKAN SON FOTOĞRAF

Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı... Mersin de kahreden olay 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildiİstinat duvarı apartmanın üzerinde çöktü! Apartman ve anaokulu tahliye edildi
Bir ilden korkutan görüntü! Dere taştı, böyle sürüklendilerBir ilden korkutan görüntü! Dere taştı, böyle sürüklendiler

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.