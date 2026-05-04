Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi: "İran'ı yeryüzünden sileriz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" savundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıklamıştı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusunun, "sivil gemileri hedef alan" İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade etmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

