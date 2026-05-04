86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Bir yanda seçimin öne çekilip çekilmeyeceği tartışılırken cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayında yaptığı açıklamayla herkesin dikkatini çekti.

SAADET'İN "GİZEMLİ" CUMHURBAŞKANI ADAYI

Arıkan, katıldığı televizyon programında bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalıştıklarını ve bu adayın ismini açıkladıklarında tüm Türkiye'nin "Oh be" diyeceğini belirtmişti. Ancak Arıkan aday hakkında ser verip sır vermedi; ne ismini söyledi ne profilinden bahsetti. Arıkan, “Silivri'de bir nüfus artışı olmaması için onu şimdilik saklı tutalım” demekle yetindi.

'ABDULLAH GÜL' İDDİASI

Bu açıklamalar siyaset sahnesinde geniş yankı uyandırırken herkes adayın kim olacağını merak etti. Bu sırada eski cumhurbaşkanı Abdullah'ın ismi gündeme geldi ancak bu iddianın yalanlanması geç olmadı. AK Parti'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gül'ün aday olmayacağı net bir şekilde dile getirdi.

"KUTSAL İTTİFAK" FORMÜLÜ

Adayın gizemi giderek artıyordu ki söz konusu ismin kim olduğuyla ilgili çok konuşulacak bir kulis bilgisi gündeme geldi. Buna göre Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri bir "kutsal ittifak" formülü üzerinde çalışıyor. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, bu ittifaka Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin de dahil edilmesinin planlandığını, yakında bununla ilgili adım atılacağını yazdı.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ İSMİ BELLİ OLDU

Ergin, "Saadet ve DEVA kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor" diyerek adayın ismini de dile getirdi. Buna göre sözü edilen cumhurbaşkanı adayı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.

"ADAYIMIZ ÇALIŞMAYI BİLİYOR"

Mahmut Arıkan, canlı yayındaki açıklamaları sırasında “Adayınız biliyor mu sizin bu çalışmayı yaptığınızı?” sorusuna “Biliyor tabii ki, biliyor. Adayımız biliyor.” diye yanıt vermiş, “Peki Yeni Yol biliyor mu? Gelecek Partisi biliyor mu, DEVA biliyor mu?” sorusu gelince ise “Bunu burada bırakalım. Yani adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” demişti.