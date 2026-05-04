HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı

Saadet Partisi'nin "İsmini açıkladığımızda 86 milyon 'Oh be' diyecek" diyerek merak uyandırdığı cumhurbaşkanı adayının kim olduğuyla ilgili çok çarpıcı bir kulis bilgisi gündeme geldi.

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Bir yanda seçimin öne çekilip çekilmeyeceği tartışılırken cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayında yaptığı açıklamayla herkesin dikkatini çekti.

SAADET'İN "GİZEMLİ" CUMHURBAŞKANI ADAYI

Arıkan, katıldığı televizyon programında bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalıştıklarını ve bu adayın ismini açıkladıklarında tüm Türkiye'nin "Oh be" diyeceğini belirtmişti. Ancak Arıkan aday hakkında ser verip sır vermedi; ne ismini söyledi ne profilinden bahsetti. Arıkan, “Silivri'de bir nüfus artışı olmaması için onu şimdilik saklı tutalım” demekle yetindi.

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adayımız 86 milyona 'Oh be' dedirtecek Adayımız 86 milyona 'Oh be' dedirtecek

'ABDULLAH GÜL' İDDİASI

Bu açıklamalar siyaset sahnesinde geniş yankı uyandırırken herkes adayın kim olacağını merak etti. Bu sırada eski cumhurbaşkanı Abdullah'ın ismi gündeme geldi ancak bu iddianın yalanlanması geç olmadı. AK Parti'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gül'ün aday olmayacağı net bir şekilde dile getirdi.

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? "Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?

"KUTSAL İTTİFAK" FORMÜLÜ

Adayın gizemi giderek artıyordu ki söz konusu ismin kim olduğuyla ilgili çok konuşulacak bir kulis bilgisi gündeme geldi. Buna göre Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri bir "kutsal ittifak" formülü üzerinde çalışıyor. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, bu ittifaka Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin de dahil edilmesinin planlandığını, yakında bununla ilgili adım atılacağını yazdı.

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı 3

CUMHURBAŞKANI ADAYININ İSMİ BELLİ OLDU

Ergin, "Saadet ve DEVA kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor" diyerek adayın ismini de dile getirdi. Buna göre sözü edilen cumhurbaşkanı adayı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı 4

"ADAYIMIZ ÇALIŞMAYI BİLİYOR"

Mahmut Arıkan, canlı yayındaki açıklamaları sırasında “Adayınız biliyor mu sizin bu çalışmayı yaptığınızı?” sorusuna “Biliyor tabii ki, biliyor. Adayımız biliyor.” diye yanıt vermiş, “Peki Yeni Yol biliyor mu? Gelecek Partisi biliyor mu, DEVA biliyor mu?” sorusu gelince ise “Bunu burada bırakalım. Yani adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB davasında tansiyon yüksek! İmamoğlu: "Önce beni yaka paça indirin" İBB davasında tansiyon yüksek! İmamoğlu: "Önce beni yaka paça indirin"
İran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu İran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ özellikleriyle yolculuk deneyimini güçlendirdiBitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ özellikleriyle yolculuk deneyimini güçlendirdi
İran duyurdu: ABD savaş gemisi vurulduİran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Babacan DEVA Partisi cumhurbaşkanı adayı saadet partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.