HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Sanchez i taşıyan uçak Ankara ya acil iniş yaptı 1

İSPANYA LİDERİ SANCHEZ' TAŞIYORDU: TAŞIYAN UÇAK ANKARA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

İspanya Başbakanı Sanchez i taşıyan uçak Ankara ya acil iniş yaptı 2

UKRAYNA TOPLANTISINA GİDERKEN DE ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı. İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korku dolu anlar: 4 katlı binaya yıldırım düştü Korku dolu anlar: 4 katlı binaya yıldırım düştü
Kamera karşısında uyuşturucu satan zehir taciri yakalandıKamera karşısında uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ankara İspanya uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.