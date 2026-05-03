İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Olay, İstanbul Maltepe'de yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüye göre, sapık bir adam güpegündüz iğrenç hareketlerde bulundu.

SAPIK ADAM HİÇBİR ŞEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Durakta bekleyen bir kadının arkasında duran adam elini pantolonundan içeri sokarak kadına bakıp kendini tatmin etti. Hiçbir şeye aldırış etmeyen sapık iğrenç hareketlerini bir süre devam ettirdi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Utanmaz adam eğilerek kadına da bakarken, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

İğrenç olay infial yaratırken, vatandaşlar yaptıkları yorumlarda "Bulun bu sapığı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

VİDEOYU ÇEKENE DE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ayrıca bazı kullanıcılar da videoyu çeken şahsa tepki gösterdi ve olaya neden müdahale etmediğini sorguladı.