İsrail meclisinden "Arrow 3" füzelerinin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı

İsrail Meclisi Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi üyelerinin bir kısmının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından meclis komitesi, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı.

İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleri ile karşı karşıya kalan İsrail'de hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseliyor.

İSRAİL'DE KRİZ: FÜZE STOĞU BİTİYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail Meclisi Knesset, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre, Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, komite üyelerinin üçte birinden fazlasının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından söz konusu toplantı kararını aldı.

HÜKÜMETİN HAVA SAVUNMA BÜTÇESİ POLİTİKASI HEDEFTE

Mektupta, geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını artırmamaktaki kararlılığına ilişkin İsrail basınında yer alan iddialara değinildi. Komite üyelerinin imzasını taşıyan mektupta, İsrail'in "İran'ın gerçekleştirdiği iki büyük balistik füze saldırısına rağmen aylar boyunca Arrow 3 füzelerinin üretim hattını genişletmekten kaçındığı" yönündeki endişe dile getirildi.

Komite üyeleri, füze eksikliği iddialarına ilişkin soruları yanıtlamaları için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılmasını talep ediyor. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

ARROW 3 FÜZELERİ

ABD-İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 füzeleri, İsrail'in en gelişmiş uzun menzilli savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu füzelerin, İran'dan fırlatılan balistik füzeler ve benzeri mühimmatları atmosferinin dışındayken imha etmek üzere tasarlandığı biliniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

