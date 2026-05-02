Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rakamlar tedirgin edici" diyerek uyardı

Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki doğurganlık hızının düştüğünü belirterek "Rakamlar tedirgin edici "diyerek uyardı.

Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ailelerimiz güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin icra etmesine destek olan herbir kardeşimi tebrik ediyorum.

Bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü, teknolojisiyle ölçülemez. Bir milletin gücü tüten ocaklarda, nesillerce taşınan değerlerde gizlidir. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz.

"AİLE İNSANIN EN KORUNAKLI ÇATISIDIR"

Hepimiz bir annenin bir babanın evlatlarıyız. Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da anne-baba olmamız da ailelerimiz sayesinde. Aile insanın en korunaklı çatısı hem de ilk okuludur. Hayata ailede hazırlanılır. Şefkat, empati ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisi ailede oluşur. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan yine ailedir.

Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında zayıflatıldığında birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletinin huzurundan, ailenin saadedit milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden ayrı düşünülemez.

Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak.

"RAKAMLAR HEPİMİZ İÇİN TEDİRGİN EDİCİ"

Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir.

"DOĞURGANLIK HIZIMIZ DÜŞÜYOR"

Doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi."

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de bir kadın televizyon izlerken aniden kör oldu! Sarıyer'de bir kadın televizyon izlerken aniden kör oldu!
Avukat Hatice Kocaefe'yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum"Avukat Hatice Kocaefe'yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum"

En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

