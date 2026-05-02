Otobüs kazasında hayatını kaybeden Elif, Tekirdağ’da defnedildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Elif Kel, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Elif Kel, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinden hareket eden ve Muğla istikametine seyir halinde olan K.U. idaresindeki 34 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yattı. Feci kazada yolculardan Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bandırma başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜĞÜN İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Hayatını kaybeden Elif Kel’in, Manisa’da yaşayan ablasının oğlunun düğününe katılmak üzere çocuklarıyla birlikte Çerkezköy’den yola çıktığı öğrenildi.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Evli ve 3 çocuk annesi Elif Kel için Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’ndeki Kebir Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kel’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kel’in naaşı, Veliköy Şehitlik Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Cenazede büyük üzüntü yaşanırken, eşi Şevket Kel’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından cenazeye katılan 4 yaşındaki oğlu Sancar Kel’in durumdan habersiz olması yürekleri burktu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

