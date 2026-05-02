Yer: Bolu! Konuşmaya çağırdıkları 2 kişiyi tabancayla vurdular

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi 20’nci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre; F.K. ve Ç.G., husumetli oldukları E.C., B.K. ve O.S. tarafından konuşmak üzere caddeye çağrıldı. F.K. ve Ç.G., buluşma noktasına geldikleri sırada, şüphelilerin bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi bacaklarından vurulup yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve yanındaki 2 kişi, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.C., B.K. ve O.S. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır