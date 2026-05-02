Yer: Bolu! Konuşmaya çağırdıkları 2 kişiyi tabancayla vurdular

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları F.K. (22) ve Ç.G.’yi (27) tabancayla vuran şüpheliler E.C., B.K. ve O.S., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi 20’nci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre; F.K. ve Ç.G., husumetli oldukları E.C., B.K. ve O.S. tarafından konuşmak üzere caddeye çağrıldı. F.K. ve Ç.G., buluşma noktasına geldikleri sırada, şüphelilerin bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi bacaklarından vurulup yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve yanındaki 2 kişi, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.C., B.K. ve O.S. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndüBAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndü
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründüKartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

