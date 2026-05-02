İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan hazırlandı. Meclis Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin stratejik önemine dikkat çekerek nükleerden daha önemli olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentini ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Nikzad, boğazın yönetimine ilişkin 12 maddelik bir plan hazırlandığını belirterek, "Bu plana göre, Siyonist rejime ait gemilerin hiçbir zaman Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Düşman ülkelere ait gemiler de savaş zararlarını karşılamadıkları sürece geçiş izni alamayacaktır. Diğer gemiler ise Meclis’te kabul edilecek yasa doğrultusunda ve İran’dan izin alarak Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek" dedi.

"SAVAŞ ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAK"

Yeni düzenlemenin uluslararası hukuk ve komşu ülkelerin hakları gözetilerek hazırlanacağını vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı’ndaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve boğazdaki gemi trafiği, savaş öncesindeki gibi olmayacaktır. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yeni yönetimi, petrol endüstrisinin millileştirilmesi kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEERDEN DAHA ÖNEMLİ"

Aynı ziyarette konuşan Meclis Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin stratejik önemine dikkat çekerek, "Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin plan kapsamında, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin boğazdan geçiş izni talebinde bulunurken Basra Körfezi adını kullanmaları gerekmektedir. Bu plana göre, yakında yasaya dönüşecek olan düzenleme kapsamında, gemilerden alınan ücretlerin yüzde 30’u askeri altyapının güçlendirilmesi için, yüzde 70’i ise ekonomik kalkınma ve halkın geçimi için kullanılacaktır. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi nükleer silahtan daha önemlidir" dedi.
Kaynak: İHA

