HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Mayıs ayında soğuk hava ve kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Afyon-Antalya karayolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapanma noktasına geldi. Yoğun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, sürücüler ilerleyebilmek için saatlerce bekledi. Diğer yandan Tokat-Sivas kara yolu yaşanan taşkın nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
Mustafa Fidan

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı ülkenin çeşitli noktalarını esir aldı. Antalya'nın yüksek kesimlerinin kar yağışına teslim olduğu saatlerde Antalya-Afyon karayolunun da kar esareti nedeniyle trafiğe kapandığı belirtildi.

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı 1

ANTALYA-AFYON YOLU, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI

Uzun araç kuyrukları oluşan Antalya-Afyon karayolunda sürücüler güçlükle ilerlerken, çoğu noktada trafik durdu.

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı 2

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı 3

"1 SAATTİR BİR KİLOMETRE BİLE YOL GİDEMEDİK"

Afyon-Antalya yolu da yoğun kar yağışından dolayı kapand. Yolda kalan bir vatandaş, “Afyon’a iki üç kilometre kala yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemiyoruz. İleride yaşanan kazanın da etkisiyle 1 saate yakındır bir kilometre bile yol gidemedik” dedi.

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı 4

TOKAT-SİVAS KARA YOLU TAŞKIN NEDENİYLE KAPANDI

Tokat’ta sabah saatlerinden bu yana aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan yağışla birlikte birçok akarsuda taşkın yaşandı. Akarsuyun taşması ile sürüklenen taşlar Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkiini trafiğe kapattı.

Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı 5

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenliği sağladığı yolda kaya ve taş parçaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü personellerince temizlendi. Temizleme çalışmalarının tamamlandığı yol, tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürdüğü kentte sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran'ın teklifine sert yanıtTrump'tan İran'ın teklifine sert yanıt
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptıSanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı antalya afyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayram tatili uzuyor mu? '9 gün' gündemde!

Bayram tatili uzuyor mu? '9 gün' gündemde!

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.