Mayıs ayında kar esareti! Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı ülkenin çeşitli noktalarını esir aldı. Antalya'nın yüksek kesimlerinin kar yağışına teslim olduğu saatlerde Antalya-Afyon karayolunun da kar esareti nedeniyle trafiğe kapandığı belirtildi.

ANTALYA-AFYON YOLU, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI

Uzun araç kuyrukları oluşan Antalya-Afyon karayolunda sürücüler güçlükle ilerlerken, çoğu noktada trafik durdu.

"1 SAATTİR BİR KİLOMETRE BİLE YOL GİDEMEDİK"

Afyon-Antalya yolu da yoğun kar yağışından dolayı kapand. Yolda kalan bir vatandaş, “Afyon’a iki üç kilometre kala yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemiyoruz. İleride yaşanan kazanın da etkisiyle 1 saate yakındır bir kilometre bile yol gidemedik” dedi.

TOKAT-SİVAS KARA YOLU TAŞKIN NEDENİYLE KAPANDI

Tokat’ta sabah saatlerinden bu yana aralıklarla süren yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan yağışla birlikte birçok akarsuda taşkın yaşandı. Akarsuyun taşması ile sürüklenen taşlar Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkiini trafiğe kapattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenliği sağladığı yolda kaya ve taş parçaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü personellerince temizlendi. Temizleme çalışmalarının tamamlandığı yol, tekrar trafiğe açıldı.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürdüğü kentte sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.