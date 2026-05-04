Bir kaza haberi de Uşak’tan! 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü17 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak’ta 1’i yolcu otobüsü, 1’i tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada ilk belirmelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen tırın 1’i Anadolu turizme ait yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirli kaza meydana geldi.

UŞAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 4 ÖLÜ 17 YARALI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. Karayolunda trafik durdurulurken olay yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

