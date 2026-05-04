İBB davasında tansiyon yüksek! İmamoğlu: "Önce beni yaka paça indirin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 9'uncu hafta başladı. Daha önce birçok gerginliğe sahne olan duruşmanın 9'uncu haftasına başlanırken de salonda tansiyon yükseldi.

TALEP TARTIŞMASI SONRASI DURUŞMA ERTELENDİ

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardıklarına göre duruşmada bazı sanık avukatları ile mahkeme heyeti arasında tartışma çıktı. Mahkeme Başkanının "Talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukatı çıkarırım" dediği aktarıldı.

Heyet ile avukatlar arasındaki 'Talep' tartışmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Bunun üzerine salondaki sanıklar duruma tepki gösterdi.

SANIKLAR SALONDAN ÇIKMADI

Sanıklar heyetin 'salon boşaltılsın' sözlerini hiçe saydı ve salondan ayrılmayı reddetti. Ekrem İmamoğlu da yaşananların ardından salondan çıkmayacağını söyledi.

'YAKA PAÇA GÖTÜRÜN' İDDİASI! İMAMOĞLU: "BURADAYIM YAKA PAÇA İNDİRİN BENİ"

Salondan çıkmayan sanıklar, Jandarma komutanının "Yaka paça götürün" dediğini iddia etti. İmamoğlu'nun ise yaşananların ardından, "Buyurun kullanın yetkinizi. Önce beni indirsin yaka paça. Komutan Bey ben buradayım yaka paça beni indirin" dediği aktarıldı.

YARINA ERTELENDİ

Öte yandan salondaki gerginliğin ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.