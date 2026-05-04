Mardin'de 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İple asılı halde bulundu

Korkunç olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi.

EŞİ CEZAEVİNDEYDİ

Eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan Kader Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İPLE ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.

Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA