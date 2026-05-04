MHP lideri Bahçeli'den Bakan Göktaş'a destek telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçen günlerde Belçika'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından ise Bakan Göktaş'a yönelik dezenformasyon süreci yürütüldü.

BAHÇELİ'DEN BAKAN GÖKTAŞ'A DESTEK TELEFONU

Konuyla ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, Bakan Göktaş'ı aradı ve desteklerini iletti. Bakan Göktaş, MHP lideri Bahçeli’ye verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Tarafların söz konusu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve görüş alışverişi yaptığı aktarıldı. Görüşmenin, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdiği bildirildi.