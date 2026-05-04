Giresun’da iş makinesi kazası: 1 ölü

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde iş makinesinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili operatör gözaltına alındı.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Belde Belediyesi’nde iş makinesi operatörü olarak çalışan M.G., çalışma yaptığı sırada arazide bulunan Mehmet Sarıkaya’ya (65) çarptı. Sarıkaya, çevredekilerin uyarılarına rağmen iş makinesine fazla yaklaşması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından iş makinesi operatörü M.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

