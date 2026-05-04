Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen olayda, mahsur kalan hayvanlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Sarabat Mahallesi’nde küçükbaş hayvanların bulunduğu bir çadır, yağan yoğun karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tavas Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalan hayvanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Yoğun çabalar sonucunda 5 küçükbaş hayvan yara almadan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

