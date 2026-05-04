Uyuşturucu taciri ekiplerden kaçamadı: 1 tutuklama

Sakarya’da polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. (32) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 100 gramlık bonzai yapımında kullanılan içi boş aseton maddesi, 30 gram bonzai maddesi ve 2 adet kullanmaya hazır içerisi bonzai dolu sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

