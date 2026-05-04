Çevreyi kirletti, bakanlık acımadı! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL'lik ceza

Giresun'da, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madenin çevreyi kirlettiği iddia edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti ve yapılan incelemelerde madendeki kirli suyun dereye boşaltıldığı tespit edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şirkete 2 milyon 517 milyon liralık ceza kesildiği belirtildi.

Melih Kadir Yılmaz

Giresun'un Doğankent ilçesinde bağlı Çatalağaç Köyü'nde faaliyet yürüten AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Maden şirketine ait madende; maden galerilerinden gelen kirli suyun dereye boşaltıldığı öne sürülmüştü.

Bir bölge sakini yaşanan durumu cep telefonuyla görüntülemiş ve "Burası siyaha yakın bir gri gibi akıyor" demişti. Konunun gündem olmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlatmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi.

"YERALTI GALERİSİ TEDBİRLER ALININCAYA KADAR KAPATILDI"

Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı.

"2 MİLYON 517 BİN TL CEZA UYGULANDI"

Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı"

