Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde devriye görevi sırasında durdurulan 2 otomobilde, ayrıca şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda farklı miktarlarda paketlenmiş 29,12 gram uyuşturucu madde ile 121 hap ele geçirildi. Operasyonda M.Ç., K.İ., Ö.A., E.Y., Ş.F., C.E., Ö.Ü. ve İ.A. gözaltına alındı.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

