HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiası gündeme geldi. Ses getiren iddiayla ilgili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç açıklama yaptı.

"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dönemde seçim tartışmaları alevlenirken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan öyle bir açıklama yaptı ki birçok kişinin aklında "Kim bu cumhurbaşkanı adayı?" sorusu oluştu. Akla gelen isimlerden biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olurken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç iddiaya açıklık getirdi.

SAADET, GİZEM YARATTI

Mahmut Arıkan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, cumhurbaşkanı adayları hakkında "İsmini açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be' diyecek" ifadelerini kullanmış ancak adayla ilgili ser verip sır vermemişti.

"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adayımız 86 milyona 'Oh be' dedirtecek Adayımız 86 milyona 'Oh be' dedirtecek

'ABDULLAH GÜL' İDDİASI GÜNDEM OLDU

Bununla birlikte Arıkan'ın sözünü ettiği adayın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği iddiası gündeme geldi. Gözler Gül'e çevrilirken net açıklama eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu 2

BÜLENT ARINÇ'TAN 'ABDULLAH GÜL' AÇIKLAMASI

Suriçi İstanbul Buluşmaları’na katılan Arınç, Gül'ün aday olacağı iddiasına değinirken “Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok. Haşim Kılıç, Hüseyin Çelik gibi arkadaşlar ‘demokrasi buluşmaları’ yapıyorlar, parti kurmak gibi bir niyetleri yok. Abdullah bey bu işlerin içinde değil” ifadeleriyle iddiaya son noktayı koydu.

"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu 3

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "TAYYİP BEY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR"

Öte yandan, konuşmasında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arınç şunları söyledi:

"Ben bu süreci destekliyorum. Tayyip bey temkinli yaklaşıyor. Geçmiş dönemde örgütün ihaneti nedeniyle. Örgüte güvenilmez algısı hala kuvvetli. Mağaraların boşaltılmaması hala gerçekleşmedi. Gecikmiş olabilir ama çözülmesi lazım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silah bırakan teröristler için hazırlıklar başladı! 'Fermuar sistemi ile...' Silah bırakan teröristler için hazırlıklar başladı! 'Fermuar sistemi ile...'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kontrolden çıkan tırın çarptığı baraka iş yeri yıkıldıMersin'de kontrolden çıkan tırın çarptığı baraka iş yeri yıkıldı
Selçuk’ta rampayı çıkamayan tur otobüsü şarampole kaydıSelçuk’ta rampayı çıkamayan tur otobüsü şarampole kaydı
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Bülent Arınç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.