"Gizemli" cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? Arınç net konuştu

Son dönemde seçim tartışmaları alevlenirken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan öyle bir açıklama yaptı ki birçok kişinin aklında "Kim bu cumhurbaşkanı adayı?" sorusu oluştu. Akla gelen isimlerden biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olurken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç iddiaya açıklık getirdi.

SAADET, GİZEM YARATTI

Mahmut Arıkan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, cumhurbaşkanı adayları hakkında "İsmini açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be' diyecek" ifadelerini kullanmış ancak adayla ilgili ser verip sır vermemişti.

'ABDULLAH GÜL' İDDİASI GÜNDEM OLDU

Bununla birlikte Arıkan'ın sözünü ettiği adayın eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği iddiası gündeme geldi. Gözler Gül'e çevrilirken net açıklama eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

BÜLENT ARINÇ'TAN 'ABDULLAH GÜL' AÇIKLAMASI

Suriçi İstanbul Buluşmaları’na katılan Arınç, Gül'ün aday olacağı iddiasına değinirken “Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok. Haşim Kılıç, Hüseyin Çelik gibi arkadaşlar ‘demokrasi buluşmaları’ yapıyorlar, parti kurmak gibi bir niyetleri yok. Abdullah bey bu işlerin içinde değil” ifadeleriyle iddiaya son noktayı koydu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "TAYYİP BEY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR"

Öte yandan, konuşmasında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arınç şunları söyledi:

"Ben bu süreci destekliyorum. Tayyip bey temkinli yaklaşıyor. Geçmiş dönemde örgütün ihaneti nedeniyle. Örgüte güvenilmez algısı hala kuvvetli. Mağaraların boşaltılmaması hala gerçekleşmedi. Gecikmiş olabilir ama çözülmesi lazım."