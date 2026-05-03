HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Akşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Akşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 kara yolu üzerinde Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. (23) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne doğru seyir halindeyken, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve M.Y. (57) yönetimindeki otomobil ile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler M.U. ve M.Y. ile yolcular S.Y. ve İ.N. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan trafik ve jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Öte yandan, araç içerisinde sıkışan yaralılar için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin titiz çalışması sonucunda araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Akşehir’de trafik kazası: 4 yaralı 1

Akşehir’de trafik kazası: 4 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede başarıyla tahliye edilmiştir"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede başarıyla tahliye edilmiştir"
Fas'ta gizemli olay! Tatbikata katılan ABD askerleri kaybolduFas'ta gizemli olay! Tatbikata katılan ABD askerleri kayboldu

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.