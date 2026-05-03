HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Silifke’ye ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödül töreninde, Mersin’in Silifke ilçesinden 'Kırık Saksıdaki Umut' adlı kısa film Türkiye birincisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Silifke’ye ödül

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı', Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Programa devlet yetkilileri, davetliler ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Silifke’ye ödül 1

FİLMİN ÖDÜLÜ ERDOĞAN TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ

Yarışmada birinciliğe layık görülen 'Kırık Saksıdaki Umut' filmi, aile bağları ve toplumsal dayanışma temasını etkileyici anlatımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Filmin ödülü, yönetmen Mehmet Ali Akış’a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

EMEĞİ GEÇEN TÜM EKİP TEBRİK EDİLDİ

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, elde edilen başarıdan büyük gurur duyulduğu belirtilerek, filmin yapımcısı ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yönetmen Mehmet Ali Akış, sanat yönetmeni İbrahim Kucuş, müzik ve ses tasarımını üstlenen Hasan Semih Altunok, senaryo yazarı Zahide Bilgen Bucak ve çocuk oyuncu Asya Tamara Teke başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip tebrik edildi.

Silifke’den çıkan bu anlamlı başarı, ilçede büyük sevinç ve gurur yaşattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatbikat sırasında 2 ABD askeri kaybolduTatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sağanak ve fırtına Bossan Hastanesine büyük zarar verdiSağanak ve fırtına Bossan Hastanesine büyük zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
Silifke Recep Tayyip Erdoğan film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.