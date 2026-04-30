Cumhurbaşkanı adayını böyle açıkladı: "86 milyon 'Oh be' diyecek'"

Son günlerde seçim gündemi siyaset kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Seçimin tarihi konusunda tartışmalar sürerken adayların kim olacağı da büyük merak konusu.

"İSMİ AÇIKLADIĞIMIZDA 86 MİLYON 'OH BE' DİYECEK"

Hareketli gündemin ortasında Saadet Partisi'nden ses getirecek bir açıklama geldi. Now TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Genel Başkan Mahmut Arıkan, partisinin cumhurbaşkanı adayı sorulduğunda “Öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be, işte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını yapıyoruz.” diye yanıt verdi.

İSMİ SAKLADI

Adayın profili sorulduğunda Arıkan gülerek “Silivri’de 1 nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Zamana havale etmekte fayda var” dedi.

"86 MİLYONUN HİÇBİRİ YARININDAN KAYGI DUYMAYACAK"

Adaylarını ilke ve prensipler çerçevesinde çıkartmak istediklerini belirten Arıkan, “Adayımız çıktığında 86 milyon insanımızın hiçbiri yarınından kaygı duymayacak” diye konuştu.

"ADAYIMINIZ BAŞINA İŞ GELMESİNDEN KORKUYORUZ"

Arıkan, adaylarının bu çalışmayı yaptığından haberdar olduğunu belirtirken DEVA ve Gelecek partilerinin bilip bilmediği sorulduğunda ise “Burada bırakalım. Adayımızın başına iş gelmesinden korkuyoruz” ifadelerini kullandı.