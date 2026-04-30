Ataşehir Belediyesi'nde gergin seçim! Kazanan belli oldu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, CHP'nin adayı olan Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi.

İŞTE OYLAMA SONUCU

38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan seçimin üçüncü turunda taraflar arasında tansiyon yükseldi. Gerginliğin yatışması için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir salonda yan yana oturdu.