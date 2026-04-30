HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ataşehir Belediyesi'nde gergin seçim! Kazanan belli oldu

Ataşehir Belediyesi'nde gergin geçen seçimin kazananı belli oldu. Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, CHP'nin adayı olan Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi.

Ataşehir Belediyesi nde gergin seçim! Kazanan belli oldu 1

İŞTE OYLAMA SONUCU

38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.

Ataşehir Belediyesi nde gergin seçim! Kazanan belli oldu 2

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan seçimin üçüncü turunda taraflar arasında tansiyon yükseldi. Gerginliğin yatışması için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir salonda yan yana oturdu.

Ataşehir Belediyesi nde gergin seçim! Kazanan belli oldu 3

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.