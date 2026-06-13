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KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eski eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eski eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra intihar etti.

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eski eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti

Olay, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Şahıs, eski eşini ve polisi silahla yaraladı ardından aynı silahla kendini vurdu.

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eski eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti 1

ESKİ EŞİNİ VE POLİSİ VURDU ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralı polis ve eski eşi tarafından vurulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eski eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti 2

Polise ateş ettikten sonra kafasına silahla ateş eden şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eski eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Muğla silahlı saldırı
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