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Hakkari'den sonra Antalya! Bir dehşet haberi daha: Öğretmen koca 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü

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Antalya'da, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmaya Aslıhan B.'nin babası da dahil oldu. Tartışmanın ardından Orhan B., pompalı tüfekle eşi ve kayınpederini vurarak öldürdü. O sırada yaşları 9, 5 ve 2,5 olan 3 çocuğun ise odalarında olduğu belirtildi. Bugün Hakkari'de de bir uzman çavuş; kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini öldürmüştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi.

ARALARINDA TAYİN TARTIŞMASI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Hakkari den sonra Antalya! Bir dehşet haberi daha: Öğretmen koca 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü 1

KADININ BABASI DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Tartışmaya Bursa’dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu.

EŞİNE VE KAYINPEDERİNE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylerken, Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine doğru 5 el ateş etti.

Hakkari den sonra Antalya! Bir dehşet haberi daha: Öğretmen koca 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü 2

İKİSİ DE OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B.'yi ikna eden polis ekipleri kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Orhan B. gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkari den sonra Antalya! Bir dehşet haberi daha: Öğretmen koca 3 çocuk annesi öğretmen eşini ve kayınpederini öldürdü 3

"SİLAH SESİYLE HABERİMİZ OLDU"

Ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112’yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'DEN DE KATLİAM HABERİ GELMİŞTİ

ÖTe yandan sabah saatlerinde de Hakkari'den bir katliam haberi gelmişti. Bir uzman çavuş kayınpederinin evini basarak; kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini öldürdü. 4 kişiyi öldürerek ortalığı kan gölüne çeviren uzman çavuş daha sonra intihara teşebbüs etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Öğretmen
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