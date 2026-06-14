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Yer: Trabzon! Avlanan balıkçılar roket parçası buldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bölgede avlanan balıkçılar, kıyı şeridine sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti. Durum hemen ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi. Öte yandan roket motoru parçası detaylı şekilde incelenecek.

Yer: Trabzon! Avlanan balıkçılar roket parçası buldu

Olay, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti.

Yer: Trabzon! Avlanan balıkçılar roket parçası buldu 1

İNCELEME YAPILDI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yer: Trabzon! Avlanan balıkçılar roket parçası buldu 2

Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi. Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon roket
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