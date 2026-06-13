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CHP'de sular durulmuyor! Bir kurultay çıkışı da Muharrem İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

CHP'de mutlak butlan ile başlayan kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in ısrarla işaret ettiği kurultayla ilgili bir çıkış da Muharrem İnce'den geldi. İnce, "CHP kaostan ancak bu yöntemle çıkar" dedi.

CHP'de sular durulmuyor! Bir kurultay çıkışı da Muharrem İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"
Mustafa Fidan

CHP'de sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla mutlak butlan olarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP'de kurultayla ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor.

CHP de sular durulmuyor! Bir kurultay çıkışı da Muharrem İnce den: "CHP yi kaostan ancak bu kurtarır" 1

MUHARREM İNCE'DEN KURULTAY ÇIKIŞI

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma", Özgür Özel’in ise "direnme" çıkışlarıyla alevlenen parti içi gerilime, yuvaya geri dönen Muharrem İnce de dahil oldu.

CHP de sular durulmuyor! Bir kurultay çıkışı da Muharrem İnce den: "CHP yi kaostan ancak bu kurtarır" 2

"CHP BU KAOSTAN TEK BİR YÖNTEMLE ÇIKABİLİR"

Sosyal medya platformu X platformundaki hesabından paylaşım yapan İnce, kurultay delegeleriyle dğeil de üyelerle genel başkan seçilmesi yönteminin CHP'yi kaostan çıkaracak yöntem olarak işaret etti.

"KURULTAY DELEGELERİ İLE DEĞİL, ÜYELERLE GENEL BAŞKAN SEÇİLMELİ"

CHP'li İnce, paylaşımında şu ifadeyi kullandı;

"CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce CHP kurultay
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