CHP'de sular durulmuyor! Bir kurultay çıkışı da Muharrem İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

CHP'de sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla mutlak butlan olarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP'de kurultayla ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor.

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma", Özgür Özel’in ise "direnme" çıkışlarıyla alevlenen parti içi gerilime, yuvaya geri dönen Muharrem İnce de dahil oldu.

"CHP BU KAOSTAN TEK BİR YÖNTEMLE ÇIKABİLİR"

Sosyal medya platformu X platformundaki hesabından paylaşım yapan İnce, kurultay delegeleriyle dğeil de üyelerle genel başkan seçilmesi yönteminin CHP'yi kaostan çıkaracak yöntem olarak işaret etti.

"KURULTAY DELEGELERİ İLE DEĞİL, ÜYELERLE GENEL BAŞKAN SEÇİLMELİ"

CHP'li İnce, paylaşımında şu ifadeyi kullandı;

"CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir."