Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

Dün gece yapılan atamayla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi. Fidan'ın Cumhuriyet tarihinin ilk 'sivil orgenerali' olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne ise Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN OLDU

Nevşehir Valisi Ali Fidan ilk açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek; "Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Güven ve takdirlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatımızın, ülkemizin dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak görev yapan kıymetli mensuplarıyla birlikte, milletimizin huzur ve güvenliği için vazifemizi aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim, yâr ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SİVİL ORGENERALİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fidan'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fidan'ın; Düzce Valisi’yken Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olarak atandığı öğrenildi. Milli Savunma Teşkilatı’ndaki sivil kadroların TSK’daki rütbe karşılıkları belirlenirken müsteşar kadrosu için ‘orgeneral’ rütbesi verilince Fidan, cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali olmuştu.

‘Vali’ unvanının yanı sıra ‘orgeneral’ rütbesi de taşıyan Fidan, artık Emniyet'in bir numaralı ismi oldu.

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Vali Fidan, Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapmıştır. 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başlamış, 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürütmüştür. 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nevşehir Valisi olarak atandı.

