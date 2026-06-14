Güngören’de yıkım sırasında çöken bina, bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi

Olay, saat 16.00 İstanbul Güngören Merkez Mahallesi Özyurt Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için hazırlıklar yapıldı. Bu sırada iddiaya göre, bina kendiliğinden çöktü.

YIKIM ESNASINDA BİNA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ

Olay sırasında binanın yanındaki 5 katlı iki binanın bazı duvarları ve kolonları yıkıldı. Yapılan çalışmalarda zarar gören iki binanın ve iş yerlerinin de kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 1 ay sonra tahliye işlemleri gerçekleştirileceği öğrenildi. Ağır hasar gören binada yaşayan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin eşyaları ekipler tarafından tahliye edildi.

BİTİŞİĞİNDEKİ 2 BİNAYA ZARAR VERDİ

İş yeri sahibi İbrahim Şen, "Dükkanı açtım masaya oturdum bir anda bir gürültü oldu ve deprem gibi salladı. Dışarı çıktım, etraf toz bulutu gibi göz gözü görmüyordu. Komşumun dükkanına baktım. Duvar komple girmiş içeri. Bana ‘girme içeri yasak’ dediler. Gerekirse tahliye edilecek ya da hiç tahliye edilmeden yıkılabilir dediler" ifadelerini kullandı.

Yeğeninin dairesi hasar gören Bahattin Kuş, "Mevcut binanın yıkılması gerekiyordu. Bu konuda anlaşılan yıkım firması ile belediyenin denetiminde burada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış, binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde bina çökünce sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştirirdi. Benim burada yeğenim oturuyor. Üniversite sınavı var hafta sonu, sınav bittikten sonrası için tahliyesini beyan etmişti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır