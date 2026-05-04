Almanya'da otomobil kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Almanya'da şehir merkezinde bir aracın yaya yolundaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı. Almanya’nın Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, Leipzig kentinde aracın kalabalığın arasına daldığı olayın kaza değil "saldırı" olduğunu açıkladı.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinin şehir merkezinde Grimmaische Caddesi üzerinde bir araç, yaya yolundaki kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın öğle saatlerinde meydana geldiği aktarılarak, aracın yaya yoluna girerek hiç durmadan devam ettiği ifade edildi

Alman basınında yer alan haberlerde, aracın saatte 70 kilometre hızla gittiği ve sürücünün bir kadın olduğu ifade edilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

"KAZA DEĞİL SALDIRI"

Almanya’nın Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, Leipzig kentinde aracın kalabalığın arasına daldığı olayın kaza değil "saldırı" olduğunu açıkladı.
