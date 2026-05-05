Bakan Gürlek duyurdu: Tam 1 milyar 600 milyon TL! Yasa dışı bahse geçit yok

Türkiye'de yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı yürütülen kararlı mücadele devam ediyor. Son olarak İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonlar kapsamında 1 milyar 600 milyon TL'lik para ağını yöneten suç örgütüne darbe indirildi. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu.

"GEÇİT VERMİYORUZ"

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz.

"1 MİLYAR 600 MİLYON TL'LİK KİRLİ PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN SUÇ ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE İNDİRİLMİŞTİR"

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

"VATANDAŞIMIZI SANAL BAHİS VE KUMAR BATAKLIĞINA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz"