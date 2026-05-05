CHP'nin kurultay davasıyla ilgili bomba iddia! Tayyar: "Mutlak butlan kararı yazıldı, henüz açıklanmıyor"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava siyaset gündemindeki yerini koruyor. Davada 'Mutlak butlan' kararının çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"KARARIN YAZILDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM, HENÜZ AÇIKLANMIYOR"

Tayyar TGRT Haber'de yayınlanan 'Medya Kritik' adlı programda davada mutlak butlan kararının verildiğini fakat çeşitli nedenlerle henüz kamuoyuna açıklanmadığını öne sürdü. Tayyar, "Kararın yazıldığını söyleyebilirim. Ancak henüz tebliğ edilmedi, açıklanmıyor" dedi.

"MAHKEME HEYETİ DEĞERLENDİRME YAPARAK ZAMANA YAYABİLİR"

Tayyar konuyla ilgili olarak açıklamasında şunları söyledi:



"Bu davanın siyasi sonuçları var ise ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak bir zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra vs. Şimdi ben bunu yorum yaparak söylüyorum. Hani onların hangi saikle bunu ertelediklerini bilmiyorum. Mesela bir İran Savaşı devam ediyor. Allah korusun yarın Amerika İran'ı bombalayıp yeniden savaşı ateşleyebilir. Yani bir anda Türkiye'nin temel meselesi savaş olabilir. Şimdi böylesine büyük bir krizin eşiğinde Türkiye'de bir iç siyasi tartışmayı yoğunlaştıracak bir kararı açıklayarak ortamı germek istemeyebilir. Yani mahkemeler böyle bir inisiyatif kullanabilirler. Tercih sebebini biz bunu bilemeyiz. Yani zamana yayıldığını görüyoruz.

"VERECEĞİNİZ KARAR BİR ANDA CHP'DE YÖNETİMİ DEĞİŞTİRECEK"

Şimdi kendinizi mahkeme heyetin yerine koy bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar bir anda CHP'de yönetimi değiştirecek. Şimdi bir habere bile bu kadar büyük saldırı varken bir mahkemenin fiilen gerçekleşmiş ve açıklanmış bir kararı karşısında ne tür bir lince maruz kalacağını kestiremezsiniz. Dolayısıyla mahkeme kararını verip uygun bir konjonktürü de açıklamak için bekleyebilir. Peki siyasi iktidar ya bu kadar siyasi sonuçları olacak ve temel politikaları kökten etkileyecek bir meselede de zamana yayılmasında ülke adına bir fayda da görmüş olabilir"

"CHP'LİLERİN BASKISINDAN DOLAYI DA ALMIŞ OLABİLİR"

Tayyar ayrıca hükümetin yargıya 'Mutlak butlan' kararı konusunda baskı yapıldığı iddialarını da kabul etmedi ve "İktidarın mutlak butlan kararı üzerinde baskısı olduğunu söylemek mümkün değil. Erteleme kararını neye göre aldığını bilmiyorum. CHP'lilerin baskısından dolayı da almış olabilir" dedi.