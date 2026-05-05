AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 30 derece kadar çıkıyor!

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava durumu raporunu paylaştı. AKOM raporuna göre, İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgası sona eriyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artarak 30 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. İşte haftalık hava durumu tahminleri...

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava yerini daha ılık ve güneşli günlere bırakıyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, kentte bugünden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Hafta başında 25 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıklarının, ilerleyen günlerde artarak yaz değerlerine yaklaşacağı ve 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, ani sıcaklık artışına karşı özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

11 Mayıs pazartesi itibarıyla sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacağını belirten AKOM haftalık hava durumu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4–5 süre ile etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Bu nedenle halihazırda 14–16°C’ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların Çarşamba (yarın) itibarı ile artmaya başlayacağı, hafta sonuna kadar 22–24°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Haftalık Hava Tahmin Raporu

06.05.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 10°C Max: 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor

07.05.2026 – PERŞEMBE
Min: 11°C Max: 23°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor

08.05.2026 – CUMA
Min: 12°C Max: 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor

09.05.2026 – CUMARTESİ
Min: 13°C Max: 23°C
Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
Yağış: 1–3 kg arası

10.05.2026 – PAZAR
Min: 14°C Max: 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor

11.05.2026 – PAZARTESİ
Min: 13°C Max: 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor

