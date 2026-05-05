AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 30 derece kadar çıkıyor!

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava yerini daha ılık ve güneşli günlere bırakıyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, kentte bugünden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.
Hafta başında 25 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıklarının, ilerleyen günlerde artarak yaz değerlerine yaklaşacağı ve 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, ani sıcaklık artışına karşı özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
11 Mayıs pazartesi itibarıyla sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacağını belirten AKOM haftalık hava durumu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde 4–5 süre ile etkili olan soğuk ve hafif yağışlı havanın öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Bu nedenle halihazırda 14–16°C’ler aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların Çarşamba (yarın) itibarı ile artmaya başlayacağı, hafta sonuna kadar 22–24°C’ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.
06.05.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 10°C Max: 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor
07.05.2026 – PERŞEMBE
Min: 11°C Max: 23°C
Az bulutlu ve açık
Yağış beklenmiyor
08.05.2026 – CUMA
Min: 12°C Max: 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor
09.05.2026 – CUMARTESİ
Min: 13°C Max: 23°C
Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
Yağış: 1–3 kg arası
10.05.2026 – PAZAR
Min: 14°C Max: 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor
11.05.2026 – PAZARTESİ
Min: 13°C Max: 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor
