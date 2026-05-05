Marco Rubio duyurdu! "Epic Fury operasyonu sona erdi"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İran ile ilgili açıklama geldi. Epic Fury operasyonunun sona erdiğini aktaran Rubio, "Hürmüz Boğazı için tercihimiz, savaş öncesi duruma geri dönmektir." dedi.

Rubio'nun açıklamasından satır başları:

"Bugün, İran'da enflasyon %70 ve para birimleri tam ve mutlak bir serbest düşüşte. Hürmüz Boğazı için tercihimiz, savaş öncesi duruma geri dönmektir.

"İKİNCİL YAPTIRIMLARA MARUZ KALACAK"

Herhangi bir yabancı finansal kurum veya ticari aktör, İran yaptırımlarını aşmaya olanak sağlıyorsa, ikincil yaptırımlara maruz kalacak ve ABD finansal sistemine erişim hakkını kaybedecektir. O hükümetin en üst düzey yetkilileri beyin olarak delirmiş durumdalar.

Küba'daki mevcut durum kabul edilemez ve bunu ele alacağız ama bugün değil. Lübnan hükümeti ile İsrail hükümeti arasında bir sorun yoktur. İsrail, Lübnan'da herhangi bir arazi talebinde bulunmamaktadır.

"OPERASYON SONA ERDİ"

Epic Fury operasyonu sona erdi, o aşamayla işimiz bitti."