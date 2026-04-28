Kişisel bakımda eksiksiz çözüm: Philips 13’ü 1 Arada Bakım Seti indirimde

Sabahları ayna karşısında geçirdiğiniz süreyi hem kısaltmak hem de iyi bir sonuç almak sandığınızdan çok daha kolay. Banyoda her iş için ayrı bir cihazın yarattığı kalabalıktan kurtulup tepeden tırnağa tüm bakımınızı tek bir cihazla halletmeye hazır mısınız? O zaman uzun pil ömrüyle sizi yarı yolda bırakmayan ve her kullanımda berberden yeni çıkmış hissi veren Philips bakım setindeki indirimi kaçırmayın!

Islak ve kuru kullanım özgürlüğü: Philips All-in-One Trimmer 5000 Series 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Kendi kendini bileyen paslanmaz çelik bıçakları sayesinde ilk günkü keskinliğini yıllarca koruyarak yağlama gerektirmeyen bir kullanım deneyim sunan Philips bakım seti, BeardSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarayarak motor gücünü tam ihtiyacınız olan seviyeye çıkarır ve böylece en kalın tüylerde bile takılma yapmadan ilerler. 13 farklı başlık içeren bu set; hassas sakal şekillendirmeden saç kesimine, burun ve kulak kılı temizliğinden vücut bakımına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Islak ve kuru kullanım özelliği sayesinde duşta da rahatlıkla tercih edilebilen cihaz, tam şarjla 120 dakikaya kadar kesintisiz çalışma performansı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu çok amaçlı tüy bakım aletinden gerçekten çok etkilendim. En önemli noktalarda gerçekten başarılı: performans, çok yönlülük ve fiyat-performans oranı. Şiddetle tavsiye ederim."

"Tüm kesme başlıklarını denedim ve hepsi çok iyi çalıştı. Saç kesimi için sıfır ayarını (taraksız) kullanıyorum ve gerçekten kafa derisine çok yakın, hızlı ve şaşırtıcı derecede az gürültüyle kesim yapıyor. Daha sonra vücut kıllarını almak için yeşil başlığı kullandım ve o da mükemmel çalıştı, ilk geçişte kesim çok yakındı. Kişisel bakım rutinini tek bir cihazla profesyonel bir seviyeye taşımak isteyenler için beklenen an geldi. Philips All-in-One Trimmer 5000 Series, 13 farklı başlığı ve akıllı teknolojileriyle yüz, saç ve vücut bölgelerinde kusursuz sonuçlar vaat ediyor. Hem konforu hem de hassasiyeti bir arada sunan bu çok yönlü bakım seti, modern erkeğin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılıyor.Bir diğer olumlu nokta ise cihazın %100 su geçirmez olması, duşta sorunsuz kullandım. Mükemmel ürün, verimli ve pratik. Şiddetle tavsiye ederim!"

Bu içerik 28 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.